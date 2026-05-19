Ciencia

Dónde deben dormir los perros cuando hace frío, según veterinarios: el lugar ideal no es la cama ni el exterior

Especialistas recomiendan un espacio protegido dentro del hogar y detallan señales que pueden revelar si un perro siente frío

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Por La Nación / Argentina / GDA
El lugar de descanso y algunos cuidados diarios pueden ayudar a proteger a los perros durante periodos de bajas temperaturas.
El lugar de descanso y algunos cuidados diarios pueden ayudar a proteger a los perros durante periodos de bajas temperaturas. (ChatGPT/Generada con IA)







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