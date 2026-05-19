Dónde deben dormir los perros cuando hace frío, según veterinarios: el lugar ideal no es la cama ni el exterior

El lugar de descanso y algunos cuidados diarios pueden ayudar a proteger a los perros durante periodos de bajas temperaturas.

Cuando hace frío, una de las dudas más frecuentes entre las personas que tienen mascotas gira en torno al descanso de los perros. Veterinarios y sitios especializados coinciden en que el mejor lugar para dormir no está en el exterior ni tampoco en la cama de sus dueños.

De acuerdo con información del sitio especializado Tienda Animal, la recomendación apunta a que el animal descanse dentro de la vivienda o en un espacio techado y protegido. El objetivo consiste en reducir la exposición a bajas temperaturas y ofrecer un entorno más estable para conservar el calor corporal.

Además, en caso de que el perro permanezca dentro de la casa, resulta importante acondicionar un espacio cómodo y cálido. La cama debe ubicarse lejos de corrientes de aire. También conviene incorporar mantas para aumentar la sensación de abrigo, tanto si el perro duerme sobre el suelo como si descansa sobre un sillón.

Los expertos también sugieren un esquema combinado. Según la misma fuente, este modelo consiste en ofrecer un sitio protegido para las horas de descanso y permitir salidas al exterior durante el día para favorecer el esparcimiento y la estimulación mental.

Señales que indican que un perro siente frío

Reconocer los síntomas de exposición a bajas temperaturas puede ayudar a evitar complicaciones.

El sitio especializado ExpertoAnimal indicó que uno de los signos más comunes son los temblores, una reacción natural del organismo para generar calor. Sin embargo, no se trata de la única manifestación.

La plataforma señaló que un perro también podría sentir frío si presenta respiración más lenta, menor energía para desplazarse, más horas de sueño o rigidez corporal.

También detalló que algunas razas muestran una mayor sensibilidad. Entre ellas aparecen los perros sin pelo o aquellos con pelaje corto, debido a que tienen menos protección frente a cambios de temperatura.

La piel reseca también puede convertirse en una señal de alerta en algunos casos.

Cinco recomendaciones para cuidar a los perros cuando hace frío

1. Ajustar la alimentación según sus necesidades

Los perros con mayor actividad física o que pasan más tiempo al aire libre podrían requerir un mayor aporte energético.

Durante los días fríos, el cuerpo consume más calorías para mantener la temperatura corporal.

También conviene revisar el recipiente con agua si permanece en patios o jardines. El líquido debe mantenerse fresco y disponible.

2. Secar el pelaje después de los paseos

La humedad acumulada puede afectar la salud del animal.

Después de caminar bajo lluvia o niebla, especialistas recomiendan realizar un secado completo, con atención especial en patas, almohadillas y abdomen.

3. Mantener los baños bajo techo

Los expertos aconsejan espaciar los baños durante épocas frías para evitar un desgaste de la capa natural de grasa que protege la piel.

La higiene del perro debe realizarse en un ambiente protegido.

4. Evitar cortes drásticos de pelo

El pelaje funciona como una barrera natural frente a bajas temperaturas.

Las razas de pelo corto, como Chihuahua, Boxer o Pug, suelen tener una mayor sensibilidad al frío.

5. Prestar atención a perros más vulnerables

Los cachorros, perros de edad avanzada o animales en recuperación tras una enfermedad pueden presentar más dificultades para regular la temperatura corporal.

Mantener un ambiente estable dentro del hogar también puede contribuir a disminuir molestias asociadas con problemas articulares como la artritis.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.