Ciencia

Razas de perros tranquilas para el hogar: opciones ideales para una convivencia sin estrés

San Bernardo, pug y galgo figuran entre las razas recomendadas para quienes buscan mascotas calmadas y fáciles de adaptar al hogar

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Especialistas identifican perros con temperamento sereno y adaptable para hogares donde se prioriza la convivencia tranquila.
Especialistas identifican perros con temperamento sereno y adaptable para hogares donde se prioriza la convivencia tranquila. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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