Razas de perros tranquilas para el hogar: opciones ideales para una convivencia sin estrés

Especialistas identifican perros con temperamento sereno y adaptable para hogares donde se prioriza la convivencia tranquila.

Cada vez más familias consideran sumar una mascota al hogar. Sin embargo, no todas las razas de perros tienen el mismo temperamento. Algunas destacan por su carácter calmado, su facilidad de adaptación y su convivencia armoniosa con adultos, niños y otras mascotas.

Organizaciones especializadas como la World Animal Foundation, el American Kennel Club y el sitio especializado PetMD identificaron varias razas que suelen adaptarse mejor a ambientes tranquilos y rutinas relajadas.

¿Cuáles son las razas de perros más tranquilas para convivir?

San Bernardo

El San Bernardo combina gran tamaño con un temperamento sereno. Suele ser paciente con niños y se adapta a rutinas moderadas. Además, transmite estabilidad dentro del hogar.

Lebrel irlandés

Aunque tiene una apariencia imponente, el lebrel irlandés mantiene una personalidad relajada en casa. Tolera bien los ambientes tranquilos y disfruta largos periodos de descanso.

Terranova

El Terranova destaca por su carácter gentil y sociable. Convive con facilidad con niños y otras mascotas. También sobresale por su naturaleza colaborativa.

Cavalier King Charles Spaniel

El Cavalier King Charles Spaniel es pequeño, afectuoso y adaptable. Puede ajustarse tanto a hogares activos como a estilos de vida más sedentarios.

Basset Hound

El Basset Hound mantiene un ritmo pausado y un carácter leal. Prefiere el descanso y suele crear vínculos cercanos con sus cuidadores.

Pug

El Pug se caracteriza por su apego a las personas. Se adapta con facilidad al entorno doméstico y busca constantemente la cercanía humana.

Shih Tzu

El Shih Tzu resulta ideal para espacios pequeños. Disfruta ambientes tranquilos y mantiene una relación cercana con sus dueños.

Clumber Spaniel

El Clumber Spaniel combina actividad moderada con calma dentro del hogar. Aunque necesita ejercicio, suele ser paciente y silencioso.

Bulldog

El Bulldog destaca por su baja energía y estilo de vida pausado. Su carácter sociable favorece la convivencia con familias y personas que prefieren rutinas tranquilas.

Galgo

El galgo sorprende por su docilidad dentro del hogar. Aunque es ágil y rápido, suele comportarse de manera tranquila e independiente en ambientes cerrados.

¿Qué debe tomar en cuenta antes de elegir un perro?

Especialistas coinciden en que la elección de una mascota no debe basarse únicamente en la raza. También es importante considerar el estilo de vida, el espacio disponible y el tiempo que cada persona puede dedicar al animal.

Una elección adecuada favorece la convivencia diaria y ayuda a prevenir situaciones de estrés o abandono.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.