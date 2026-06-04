Ciencia

Dolor de muela llevó a un joven al dentista y reveló un cáncer que ponía en riesgo su vida

Un joven acudió al dentista por dolor en una muela del juicio y terminó con un diagnóstico diferente. Los síntomas que parecían comunes ocultaban una enfermedad grave

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Por O Globo / Brasil / GDA
El caso de un británico de 19 años demuestra cómo síntomas aparentemente menores pueden revelar enfermedades graves que requieren atención rápida.
El caso de un británico de 19 años demuestra cómo síntomas aparentemente menores pueden revelar enfermedades graves que requieren atención rápida. ( ChatGPT /Generada con IA)







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O Globo

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