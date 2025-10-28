Ciencia

Documental muestra imágenes impactantes de la contaminación en India

Documental revela escenas impactantes de la contaminación en la India y ya está disponible en Mubi para América Latina

Por O Globo / Brasil / GDA
Invisible Demons muestra imágenes sorprendentes de la contaminación en la India y ya se puede ver en la plataforma Mubi
Invisible Demons muestra imágenes sorprendentes de la contaminación en la India y ya se puede ver en la plataforma Mubi







O Globo

