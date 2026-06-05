Ciencia

Detectan un agujero negro dormido del universo primitivo y su tamaño sorprende a los astrónomos

Científicos identificaron un agujero negro silencioso y supermasivo gracias al análisis del movimiento estelar y al efecto de lente gravitacional

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Por Europa Press
Un investigador del IFCA participa en la detección de un agujero negro "dormido" en el universo primitivo EUROPA PRESS / Iñaki Berasaluce. POOL / Europa Press 05/6/2026
Científicos identificaron un agujero negro silencioso y supermasivo gracias al análisis del movimiento estelar y al efecto de lente gravitacional. (EUROPA PRESS / Iñaki Berasaluce. POOL / Europa Press/Europa Press)







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