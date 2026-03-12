Ciencia

Detectan nanoplásticos en hojas de lechuga que pueden absorber metales pesados

Investigación de Texas A&M mostró que partículas microscópicas de plástico alteran la forma en que la lechuga absorbe metales pesados en sus hojas

Por O Globo / Brasil / GDA
Nanoplásticos presentes en el ambiente aumentan la acumulación de cadmio en la lechuga y podrían representar un nuevo desafío para la seguridad alimentaria.
Nanoplásticos presentes en el ambiente aumentan la acumulación de cadmio en la lechuga y podrían representar un nuevo desafío para la seguridad alimentaria. (Canva Stock/Hami Durgut de Pexels / Africa images)







notas iaLechugaNanoplástico
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

