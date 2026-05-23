Ciencia

Detectan desde satélite 260 misteriosas estructuras de piedra en el desierto del Sahara

Investigadores identificaron monumentos funerarios de más de 5.000 años en una de las regiones menos exploradas del noreste africano

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Por Jailine González Gómez
Investigadores hallaron una tradición funeraria monumental asociada con pastores que habitaron el desierto de Atbai durante el Holoceno medio.
Un estudio documentó monumentos funerarios circulares construidos por comunidades pastoriles del noreste de África hace más de 5.000 años. (Museo Castiglioni/African Archaeological Review)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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