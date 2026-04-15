Ciencia

Objeto oculto en momia egipcia de niño revela nuevos secretos tras más de 2.000 años

Estudio con tecnología moderna permitió descubrir un objeto ritual en el pecho de una momia infantil y reconstruir parte de su historia perdida

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Por Jailine González Gómez
Científicos hallaron un objeto oculto en momia egipcia infantil. El estudio aporta datos sobre su origen y prácticas funerarias antiguas.
Científicos hallaron un objeto oculto en momia egipcia infantil. El estudio aporta datos sobre su origen y prácticas funerarias antiguas. (Marzena Ożarek-Szilke/Universidad de Wrocław)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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