Ciencia

Desechos de pescado amazónico se transforman en alternativas sostenibles para empaques de alimentos

Un estudio brasileño logró producir películas flexibles y resistentes a partir de gelatina extraída de piel de pez tambatinga

Por Jailine González Gómez
La piel de un pez amazónico permitió crear biopelículas con potencial para sustituir plásticos en el empaque de alimentos.
La piel de un pez amazónico permitió crear biopelículas con potencial para sustituir plásticos en el empaque de alimentos. (Fábio Rosa Sussel/Portal Amazônia)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

