Ciencia

Descubrimiento en el mundo animal: hallan una araña que brilla de color azul y decenas de especies desconocidas

Científicos descubrieron una araña que brilla bajo luz ultravioleta y más de 70 especies inéditas en una remota región de Angola

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Por Silvia Ureña Corrales
La araña cangrejo coronada sobresalió en una expedición que descubrió nuevas especies y evidenció la importancia ecológica de la meseta de Lisima.
La araña cangrejo coronada sobresalió en una expedición que descubrió nuevas especies y evidenció la importancia ecológica de la meseta de Lisima. (Nicky Bay /The Wilderness Project)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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