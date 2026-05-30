Ciencia

El ‘fantasma de los Andes’ reaparece tras un nuevo hallazgo que entusiasma a los científicos

El gato andino volvió a aparecer en Mendoza. El nuevo registro aporta información clave para proteger a uno de los felinos más amenazados de América

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Por La Nación / Argentina / GDA
Cámaras trampa captaron nuevamente al esquivo felino en Malargüe y reforzaron la importancia de La Payunia para la biodiversidad.
Cámaras trampa captaron nuevamente al esquivo felino en Malargüe y reforzaron la importancia de La Payunia para la biodiversidad. (WCS Argentina/WCS Argentina)







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