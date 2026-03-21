Descubrimiento bajo campo de golf en Inglaterra revela bodega oculta por más de un siglo y abre debate histórico

Trabajadores hallaron una bodega centenaria bajo un campo de golf. El sitio estaría vinculado a una propiedad histórica.

Una bodega centenaria apareció bajo un campo de golf en Inglaterra tras una revisión de mantenimiento. El descubrimiento ocurrió a finales de febrero en el Davyhulme Park Golf Club, ubicado en Trafford, en la región de Manchester.

El hallazgo surgió de forma accidental. Un trabajador detectó una depresión en el terreno en la salida del hoyo 13. El funcionario consideró que se trataba de un problema de drenaje. Durante la excavación, el suelo cedió más de lo previsto y dejó al descubierto un espacio vacío.

La inspección continuó con equipo ligero. El equipo encontró una entrada estrecha hacia un recinto cerrado. En el interior había una estructura de ladrillos con techo en arco. También aparecieron varias botellas de vidrio oscuro. La mayoría estaban vacías y dispersas entre escombros.

El trabajador que ingresó primero indicó que ninguna persona había entrado en ese sitio por más de 100 años, según relató al medio The Guardian.

Vínculo con propiedad histórica

La bodega corresponde a restos de Davyhulme Hall, una edificación del siglo XII. Esta propiedad se asoció con la familia Hulme. La zona tuvo relevancia durante varios siglos.

Registros históricos vinculan el sitio con John de Hulme, identificado como un caballero medieval. En el siglo XIX, la propiedad pasó a manos de Robert Henry Norreys. Él impulsó cambios en el terreno. Entre ellos, incorporó espacios sociales y un campo de golf.

Tras su muerte en 1887, la propiedad salió a la venta sin éxito. Luego fue demolida. A inicios del siglo XX, el club actual adquirió parte de esas tierras.

El hoyo 13 ya tenía un nombre particular. Se conocía como “Cellars”. Ese dato sugiere que existía conocimiento previo sobre estructuras subterráneas, aunque sin ubicación exacta.

Futuro incierto para la estructura

Tras el hallazgo, el sitio se cerró por razones de seguridad. El club analiza opciones para el uso de la bodega. Una posibilidad es conservarla como elemento histórico.

Otra alternativa es integrarla al recorrido del campo. Las botellas encontradas se retiraron para evitar daños. También se valora una eventual exhibición.

La administración del club indicó que el descubrimiento aporta una nueva dimensión a la historia del lugar. Sin embargo, señaló que cualquier decisión debe considerar la seguridad de los jugadores.

An exciting discovery on the course today⛳



Following the appearance of a sinkhole on the 13th hole, our greens team uncovered what appears to be an old cellar, believed to date back to the original manor house.



Over 100 years old and filled with historic wine and port bottles pic.twitter.com/0uBdyrW1Vp — Davyhulme Park Golf Club (@DavyhulmeGolf) February 27, 2026

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.