Ciencia

Descubrimiento bajo campo de golf en Inglaterra revela bodega oculta por más de un siglo y abre debate histórico

Una inspección rutinaria dejó al descubierto una estructura subterránea ligada a una antigua propiedad en Manchester

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Por O Globo / Brasil / GDA
Trabajadores hallaron una bodega centenaria bajo un campo de golf. El sitio estaría vinculado a una propiedad histórica.
Trabajadores hallaron una bodega centenaria bajo un campo de golf. El sitio estaría vinculado a una propiedad histórica. (@DavyhulmeGolf/X)







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O Globo

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