Ciencia

4.327 km de costa continua: Inglaterra abre el sendero más largo del mundo y cambia el acceso al mar

La nueva ruta rodea toda Inglaterra y permite caminar sin interrupciones junto al mar con acceso a zonas antes restringidas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una ruta de 4.327 km conecta toda la costa inglesa. El proyecto mejora el acceso público y suma medidas ante el cambio climático.
Una ruta de 4.327 km conecta toda la costa inglesa. El proyecto mejora el acceso público y suma medidas ante el cambio climático. (JThomas/Wikimedia Commons)







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