Ciencia

Descubrimiento arqueológico aclara misterio de más de 200 años sobre el agua en una villa romana de Italia

Hallazgo de acueductos y túneles subterráneos en la región de Sabina confirma textos del siglo XVIII y revela una ingeniería hidráulica previa a la romanización

Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo de un acueducto y túneles en I Casoni explicó cómo se abastecía de agua la villa y confirmó registros históricos citados desde el siglo XVIII.
El hallazgo de un acueducto y túneles en I Casoni explicó cómo se abastecía de agua la villa y confirmó registros históricos citados desde el siglo XVIII. (Soprintendenza Archaeologia, Belle Arti e Paesaggio/O Globo)







