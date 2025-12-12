Ciencia

Descubren una pared submarina de 7.000 años en Francia: ¿cómo la construyeron?

Investigadores hallaron en la costa francesa una construcción neolítica sumergida que revela cómo antiguas comunidades enfrentaron el cambio climático

Por O Globo / Brasil / GDA
Una pared de piedra de 7.000 años fue hallada bajo el mar en Francia. El hallazgo revela habilidades técnicas avanzadas de comunidades prehistóricas.
Una pared de piedra de 7.000 años fue hallada bajo el mar en Francia. El hallazgo revela habilidades técnicas avanzadas de comunidades prehistóricas. ( SAMM, 2023/SAMM, 2023)







