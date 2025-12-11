Lo que escondía el Palacio de Versalles: hallan restos de cerámica y un antiguo orinal en zona de la realeza

Esculturas, drenajes y un orinal de élite fueron hallados en zonas nobles del Palacio de Versalles, revelando detalles inéditos de su historia.

Restos de cerámica, fragmentos de un orinal de lujo y elementos estructurales inéditos salieron a la luz durante trabajos arqueológicos en el Palacio de Versalles, antigua residencia de la realeza francesa. Las excavaciones se realizaron en los patios de la ala sur y en el terrazo norte, áreas asociadas con los aposentos del Rey, la Reina y el Delfín.

El Instituto Nacional de Pesquisa Arqueológica Preventiva de Francia (Inrap) informó este lunes 8 de diciembre que los hallazgos permiten comprender con una precisión inédita los métodos de construcción, reformas históricas y usos cotidianos de estos espacios.

El palacio, que pasó de ser un pabellón de caza de Luis XIII a un complejo cortesano bajo Luis XIV, fue modificado múltiples veces a lo largo de casi cuatro siglos, incluyendo reparaciones tras la Primera Guerra Mundial.

Objetos cotidianos revelan la vida en la corte

En el pabellón sur, donde se encontraban los patios de la Reina y del Delfín, los arqueólogos descendieron hasta 3,2 metros de profundidad. Allí, se identificaron fundaciones de galerías sostenidas por columnatas, sistemas de drenaje de piedra, galerías abovedadas para mantenimiento hidráulico y canales monumentales de aguas pluviales.

Uno de los hallazgos más llamativos fue un fragmento de orinal de lujo, hecho con faianza blanca y azul, junto con restos de porcelana china. Estos objetos reflejan el consumo de productos de lujo y la circulación temprana de importaciones asiáticas entre la élite europea.

También fue descubierta una base de una gran bacinilla circular, instalada entre 1668 y 1690 en el antiguo Gran Patio. La estructura estaba acompañada por una galería abovedada, lo que sugiere que se trataba de un elemento decorativo complejo. Esta bacinilla fue parcialmente cubierta cuando se expandieron los apartamentos reales a inicios del siglo XVIII, pero varias de sus galerías siguen conectadas al diseño original.

En el mismo sector sur se localizaron partes bien conservadas de la muralla interna del foso diseñado por Louis Le Vau en la década de 1660. Estas estructuras, realizadas con ladrillos y piedra caliza, habían desaparecido casi por completo del palacio, por lo que su hallazgo tiene un valor histórico relevante.

El Inrap adelantó que continuará con investigaciones en archivos históricos y espera identificar la iconografía de algunos de estos elementos arquitectónicos.

En el lado norte, donde se encontraba el acceso del Rey, también se documentaron hallazgos importantes. Los expertos identificaron cavidades llenas de yeso y esculturas fragmentadas, incluyendo una mano, una mandíbula de caballo y una cabeza de carnero. Estas piezas, del siglo XVII y XVIII, habrían sido descartadas durante obras de restauración de relieves a inicios del siglo XX.

Además, entre el cuerpo central y la ala norte, se encontraron fosas anteriores a la actual edificación, las cuales contenían fragmentos de madreperla y conchas, vestigios de la antigua gruta de Tetis, destruida en 1685 para construir nuevas estructuras.

En una esquina del mismo sector, los arqueólogos identificaron una pequeña estructura cuadrada abovedada, posiblemente un sumidero, que evidenciaría el funcionamiento de los sistemas hidráulicos del siglo XVII.

Práctica de reutilización en obras del palacio

Un hallazgo estructural de gran extensión confirmó la costumbre de reutilizar materiales en el propio sitio de construcción. Una pared de 17 metros, paralela al ala norte, fue levantada con bloques de piedra caliza reciclados, provenientes de antiguas escaleras o balaustradas.

Inicialmente, se pensó que esos bloques venían de la gruta de Tetis, pero esta hipótesis fue descartada. El Inrap indicó que los análisis comparativos podrían confirmar su procedencia. Por ahora, la teoría más aceptada sugiere que estos bloques formaban parte de una cerca con pasamanos construida en la década de 1680, que separaba los jardines públicos del área reservada para las carruajes de la realeza.

