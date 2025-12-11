Ciencia

Lo que escondía el Palacio de Versalles: hallan restos de cerámica y un antiguo orinal en zona de la realeza

Cerámica, esculturas y hasta un orinal de lujo fueron hallados en el Palacio de Versalles. Las excavaciones revelan secretos de la corte francesa

Por O Globo / Brasil / GDA
Esculturas, drenajes y un orinal de élite fueron hallados en zonas nobles del Palacio de Versalles, revelando detalles inéditos de su historia.
Esculturas, drenajes y un orinal de élite fueron hallados en zonas nobles del Palacio de Versalles, revelando detalles inéditos de su historia. ( P. Raymond, Inrap/P. Raymond, Inrap)







