Descubren un virus gigante que podría acercar respuestas sobre el origen de la vida

Científicos japoneses identificaron un virus gigante que infecta amebas y aporta nuevas pistas sobre la evolución de los virus y de la vida eucariótica

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos japoneses identificaron un virus gigante que infecta amebas y aporta nuevas pistas sobre la evolución de los virus y de la vida eucariótica.
Científicos japoneses identificaron un virus gigante que infecta amebas y aporta nuevas pistas sobre la evolución de los virus y de la vida eucariótica. Imagen con fines ilustrativos (Canva /Canva)







