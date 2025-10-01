Descubren tumba romana de 2.000 años bajo una plaza comercial en Inglaterra

Arqueólogos británicos encontraron una tumba romana de hace casi 2.000 años bajo el suelo de la plaza del mercado de Leicester, Inglaterra. El hallazgo formó parte de una serie de descubrimientos que abarcan múltiples épocas de la historia, desde la ocupación romana hasta la Edad Media.

Los trabajos de excavación comenzaron en julio. El equipo del Servicio Arqueológico de la Universidad de Leicester (ULAS) intervino tras el inicio de un proyecto municipal de renovación urbana. Debido a que este sitio ha funcionado como zona comercial durante siglos, salieron a la luz vestigios de diversas civilizaciones.

Los vestigios más antiguos provienen del periodo en que el Imperio Romano controló la ciudad, después de la invasión de Gran Bretaña en el año 43 d. C. En el lugar, los expertos hallaron dos estructuras antiguas, piezas de cerámica, monedas, joyas y tesselas, que son pequeñas piezas usadas en mosaicos.

Bajo una de estas edificaciones, construida en madera, los arqueólogos descubrieron el entierro de un bebé, cuya edad se estima en 1.900 años. Este hallazgo refleja cómo vivieron y murieron algunas de las primeras personas que habitaron Leicester bajo el dominio romano.

Durante las excavaciones también aparecieron restos de un mercado medieval. El sitio incluye los cimientos de un edificio de piedra gruesa, un pozo y las ruinas de una antigua masmorra.

Los expertos creen que se trata de la Gainsborough Chamber, una estructura cívica que funcionó como prisión, tribunal y oficina del alcalde de Leicester. La primera mención histórica de este edificio se registró en 1533. Fue demolido alrededor del año 1748. Durante el reinado de María I, un sirviente describió su celda subterránea como una de las más terribles de Inglaterra.

Además de los hallazgos romanos y medievales, los arqueólogos identificaron capas de suelo correspondientes a la era anglosajona, comprendida entre los siglos V y XI. Este periodo sigue siendo poco comprendido por los historiadores locales.

Según el responsable de la excavación, el análisis del suelo permitirá entender si los habitantes continuaron ocupando el espacio urbano tras la caída de Roma. Cada capa encontrada representa una etapa distinta de ocupación, con más de 800 años de historia comercial apilados en la misma área.

Las labores arqueológicas continuarán mientras avanza la renovación de la plaza del mercado de Leicester. Las obras están previstas para concluir a finales de 2026, según informó la alcaldía local.

LEA MÁS: Giro arqueológico: un hallazgo de 5500 años de antigüedad asombró a los investigadores por ser ‘extremadamente avanzado’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.