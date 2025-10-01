Ciencia

Descubren tumba romana de 2.000 años bajo una plaza comercial en Inglaterra

Leicester guarda secretos milenarios bajo sus pies: una excavación en su mercado reveló restos romanos, estructuras medievales y un bebé sepultado

Por O Globo / Brasil / GDA
Hallaron bajo el mercado de Leicester una tumba romana, estructuras medievales y capas del periodo anglosajón.
Hallaron bajo el mercado de Leicester una tumba romana, estructuras medievales y capas del periodo anglosajón. (O Globo/Speller Metcalfe, Universidad de Leicester)







