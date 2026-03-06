Ciencia

Descubren tesoro de monedas del siglo XVII y artefactos medievales en una zona rural de Polonia

Un equipo de investigadores localizó monedas, accesorios medievales y un broche del período romano tardío que revela siglos de ocupación humana

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos hallaron monedas del siglo XVII, armas medievales y un broche romano en Lipina Nowa, Polonia, evidencia de siglos de actividad humana.
Arqueólogos hallaron monedas del siglo XVII, armas medievales y un broche romano en Lipina Nowa, Polonia, evidencia de siglos de actividad humana. (Conservador de Monumentos de la Voivodía de Lublin/Conservador de Monumentos de la Voivodía de Lublin)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGPoloniatesoromonedas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.