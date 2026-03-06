Descubren tesoro de monedas del siglo XVII y artefactos medievales en una zona rural de Polonia

(Conservador de Monumentos de la Voivodía de Lublin/Conservador de Monumentos de la Voivodía de Lublin)

Arqueólogos hallaron monedas del siglo XVII, armas medievales y un broche romano en Lipina Nowa, Polonia, evidencia de siglos de actividad humana.

Un conjunto de artefactos arqueológicos de distintas épocas históricas salió a la luz en la localidad de Lipina Nowa, en el sureste de Polonia. Entre los hallazgos aparecen monedas del siglo XVII, accesorios medievales y un objeto del período romano tardío.

El descubrimiento revela diversas capas de ocupación humana en esta zona rural a lo largo de varios siglos.

Los materiales fueron identificados por los investigadores Michał Tracz, Zbigniew Oszczępałski y Andrzej Saputa, quienes realizaron exploraciones sistemáticas con detectores de metales. Según información publicada el martes 3 por el portal Heritage Daily, los objetos se incorporarán al Museo Zamojskie w Zamościu, donde especialistas realizarán estudios y procesos de conservación.

Broche del período romano tardío

Uno de los hallazgos más relevantes es un broche de bronce, un tipo de broche utilizado en la Antigüedad para sujetar mantos o capas.

El artefacto apareció intacto y en excelente estado de conservación.

La profesora Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, del Instituto de Arqueología de la Universidad Maria Curie-Skłodowska, indicó que la pieza pertenece al Grupo 6 de la tipología Almgren, tipo A.162.

Este tipo de broche presenta arco y pie perfilados. Los especialistas sitúan estos ejemplares entre la segunda mitad del siglo III y la primera mitad del siglo IV d. C.

Hallazgos de esta naturaleza sugieren conexiones culturales y rutas de intercambio que vinculaban el territorio de la actual Polonia con redes más amplias durante la Antigüedad.

Armamento defensivo medieval

Entre los objetos identificados también destaca un abrojo de hierro, un dispositivo defensivo utilizado para frenar el avance de caballería o tropas enemigas.

La pieza tiene forma de estrella y mide aproximadamente 6 por 5 cm. El objeto presenta una abertura que permitía fijarlo en su base.

El análisis estuvo a cargo de Andrzej Maziarz, especialista del Museo del Arsenal de Fortificaciones y Armamentos de Zamość.

Este tipo de instrumento tuvo uso en contextos militares entre finales del siglo XI y el siglo XV.

Los investigadores también localizaron otros artefactos de bronce asociados al vestuario medieval, entre ellos una hebilla de cinturón y un anillo datados entre los siglos XII y XIII.

Tesoro de monedas del siglo XVII

Uno de los descubrimientos más llamativos es un pequeño tesoro compuesto por 14 monedas del inicio del siglo 17.

Varias piezas se acuñaron durante el reinado del monarca polaco Sigismundo 3º Vasa.

El conjunto incluye półtoraks, monedas equivalentes a 1½ grosz, producidas en Bydgoszcz entre 1622 y 1624. También aparece un penny lituano acuñado en Vilnius entre 1625 y 1626.

Entre las piezas se identificó además una moneda sueca de medio groschen emitida bajo el reinado de Gustavo Adolfo, posiblemente acuñada en Riga o Elbląg.

Los patrones de corrosión en la superficie sugieren que las monedas se enterraron juntas, probablemente dentro de una pequeña bolsa, poco después de 1630.

Otro conjunto recuperado incluye 21 boratynki de cobre, monedas de bajo valor emitidas entre 1650 y 1657 durante el reinado de Juan 2º Casimiro Vasa. Estas piezas amplían el registro numismático del sitio.

Objetos de épocas más recientes

Las exploraciones también revelaron artefactos de períodos más recientes.

Entre ellos aparecen botones de uniformes del siglo 19, un emblema de la Asociación de Tiradores del período de entreguerras, monedas del Imperio ruso acuñadas en 1833 y monedas polacas de grosz del período de entreguerras.

El equipo localizó además trompos de cuatro caras judíos y una roseta de espuela fechada entre los siglos XVIII y XIX.

