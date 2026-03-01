Descubren red de túneles de 1.600 años bajo mezquita en Turquía y revelan su verdadera función

Trabajos en la Hagia Sophia sacaron a la luz túneles bizantinos que cumplían funciones de drenaje y ventilación.

Una reciente campaña de restauración en la Gran Mezquita de Santa Sofía, en Estambul, sacó a la luz una red de túneles subterráneos con cerca de 1.600 años de antigüedad. El descubrimiento ocurrió durante labores de limpieza y mapeo en las áreas verdes que rodean el monumento histórico.

El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, informó a la cadena NTV que identificaron siete líneas de túneles y un hipogeo, es decir, un complejo funerario subterráneo. Durante las excavaciones retiraron 1.068 toneladas de sedimentos en los túneles y otras 102 toneladas en la zona funeraria.

La intervención forma parte de un programa de restauración científica orientado a preservar la estabilidad estructural del edificio. La Gran Mezquita de Santa Sofía se construyó entre 532 y 537 d.C. durante el reinado del emperador bizantino Justiniano I. El proyecto incluye escaneo digital, modelado estructural y análisis de materiales para garantizar la conservación a largo plazo.

Infraestructura técnica y no rutas secretas

Las historias populares suelen asociar la Gran Mezquita de Santa Sofía con pasajes secretos o rutas de escape. Sin embargo, especialistas descartan esa versión. El profesor Hasan Fırat Diker explicó al medio Türkiye Today que los túneles tenían una función técnica.

Según el experto, estos sistemas servían para ventilación, drenaje y control de humedad. Las estructuras se ubican cerca de los cimientos y en los jardines del edificio. Esto sugiere que integraban un sistema de mantenimiento hidráulico y estructural desarrollado en distintos periodos históricos.

Una red vinculada al sistema hidráulico de Estambul

El subsuelo de la mezquita forma parte de una amplia infraestructura hidráulica bizantina en Estambul. En ese periodo, la ciudad dependía de una extensa red de cisternas, acueductos y reservorios que garantizaban el suministro de agua para iglesias, palacios y barrios completos.

Un ejemplo es la Cisterna de la Basílica, ubicada a pocos metros del templo. Esta construcción evidencia la escala de las soluciones hidráulicas de la época. Los túneles documentados ahora pueden ayudar a los investigadores a comprender cómo el drenaje y el control de humedad influyeron en la conservación del monumento durante casi quince siglos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.