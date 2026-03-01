Ciencia

Descubren red de túneles de 1.600 años bajo mezquita en Turquía y revelan su verdadera función

El hallazgo ocurrió durante obras de restauración e incluye siete líneas de túneles y un complejo funerario subterráneo

Por O Globo / Brasil / GDA
Trabajos en la Hagia Sophia sacaron a la luz túneles bizantinos que cumplían funciones de drenaje y ventilación.
Trabajos en la Hagia Sophia sacaron a la luz túneles bizantinos que cumplían funciones de drenaje y ventilación. (Berlinaut/Wikimedia Commons)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

