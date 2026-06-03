Ciencia

Descubren posible origen del río Éufrates, uno de los grandes enigmas ligados al Jardín del Edén

Científicos identificaron dos enormes sistemas fluviales prehistóricos que habrían dado origen al actual río Éufrates

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo surgió durante exploraciones geológicas en el Mediterráneo oriental y podría resolver un antiguo enigma geográfico.
El hallazgo surgió durante exploraciones geológicas en el Mediterráneo oriental y podría resolver un antiguo enigma geográfico. (Google Maps/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaRío ÉufratesJardín del Edén
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.