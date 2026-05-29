Crecida histórica del río Éufrates provoca inundaciones en Siria y activa alerta en Oriente Medio

Siria declaró emergencias en varias provincias tras una crecida sin precedentes del río Éufrates que inundó zonas urbanas y rurales.

El aumento excepcional del caudal del río Éufrates mantiene en alerta a varias regiones de Siria tras intensas lluvias y la liberación controlada de agua desde presas ubicadas en Turquía. La situación llevó a las autoridades sirias a desplegar estructuras de emergencia en distintas provincias ante el riesgo de nuevas inundaciones.

Según información difundida por el Ministerio de Energía de Siria y reproducida por la AFP, el Gobierno monitorea un incremento significativo y sin precedentes del flujo de agua que ingresa desde territorio turco.

Las autoridades atribuyen el fenómeno a la abundancia de lluvias durante la actual temporada y a la apertura de compuertas en varias presas construidas sobre el río Éufrates en Turquía.

Las provincias de Deir Ezzor, Raqqa y Alepo declararon estado de emergencia. Los gobiernos locales intentan reducir los daños a la infraestructura y proteger a las comunidades cercanas al cauce del río.

Infraestructura afectada por la fuerza del agua

Imágenes divulgadas por la agencia estatal siria SANA muestran calles inundadas, terrenos agrícolas cubiertos por el agua y puentes fuera de servicio.

En Deir Ezzor, un puente de tierra desapareció debido a la crecida. Otras estructuras utilizadas para el paso de personas y vehículos también quedaron inutilizadas.

De acuerdo con la AFP, las inundaciones alcanzaron viviendas y comunidades rurales que ya enfrentaban condiciones difíciles debido a años de guerra civil y problemas económicos.

Turquía abrió compuertas de la presa Atatürk

Medios de comunicación turcos informaron sobre liberaciones controladas de agua en la presa Atatürk, una de las principales instalaciones hidroeléctricas del país.

La apertura de las compuertas ocurrió después de varios meses de lluvias intensas que elevaron de forma considerable el nivel del embalse.

Según la prensa turca, fue la primera vez en siete años que resultó necesario activar el vertedero de la presa.

La central Atatürk forma parte de un amplio proyecto de generación eléctrica e irrigación agrícola desarrollado por Turquía sobre el río Éufrates.

El control del caudal del río ha generado tensiones regionales durante años debido a que Turquía, Siria e Irak dependen de estas aguas para el abastecimiento humano, la agricultura y la producción de energía.

Presa siria opera cerca de su capacidad máxima

El Ministerio de Energía de Siria informó que la presa siria del Éufrates funciona cerca de su límite máximo de almacenamiento.

La institución indicó que esta situación obliga a mantener una liberación continua de grandes volúmenes de agua.

La noche del miércoles 27, el ministerio publicó imágenes de la apertura de compuertas de la presa siria. Según las autoridades, estas estructuras no se utilizaban desde hacía aproximadamente 40 años.

El Gobierno también pidió a los habitantes de zonas cercanas al río que adopten medidas de precaución ante la posibilidad de nuevas inundaciones.

Eventos climáticos extremos aumentan en la región

Especialistas señalaron que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes en Oriente Medio.

La región enfrenta ciclos prolongados de sequía seguidos por episodios repentinos de lluvias intensas.

En países afectados por conflictos armados y por el deterioro de la infraestructura pública, este tipo de eventos suele provocar consecuencias más graves para la población y los servicios esenciales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.