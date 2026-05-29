Ciencia

Crecida histórica del río Éufrates provoca inundaciones en Siria y activa alerta en Oriente Medio

Las fuertes lluvias y la liberación de agua desde presas turcas elevaron el caudal del Éufrates y pusieron a prueba la infraestructura siria

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Por O Globo / Brasil / GDA
Esta fotografía distribuida por la Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA) el 28 de mayo de 2026 muestra una zona inundada en la provincia siria de Deir Ezzor tras recientes inundaciones provocadas por el aumento del nivel del agua del río Éufrates. El Ministerio de Energía de Siria advirtió el 28 de mayo sobre el incremento del nivel del río Éufrates luego de inundaciones registradas en el norte y este del país, debido al aumento del caudal procedente de la vecina Turquía y a las lluvias recientes. (Foto: SANA / AFP) Restricciones de uso: Exclusivamente para uso editorial. Crédito obligatorio: "AFP PHOTO / HO / SANA". Prohibido su uso en campañas de mercadeo o publicidad. Distribuida como un servicio para clientes.
Siria declaró emergencias en varias provincias tras una crecida sin precedentes del río Éufrates que inundó zonas urbanas y rurales. (-/AFP)







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