Descubren la primera especie de hormiga sin obreras ni machos, formada solo por reinas

Un equipo internacional de investigadores describió la primera especie de hormiga conocida que carece por completo de obreras y machos. La especie, Temnothorax kinomurai, está compuesta exclusivamente por reinas que se reproducen sin fecundación y dependen de otra especie para sobrevivir.

El hallazgo fue publicado en la revista Current Biology en febrero del 2026 .

En las colonias típicas de hormigas existen tres castas: reinas reproductoras, obreras no reproductivas y machos, que mueren poco después del apareamiento. Sin embargo, los investigadores documentaron que T. kinomurai rompe ese patrón: no produce obreras ni machos en ninguna etapa observada.

La especie es un parásito social extremadamente raro, registrado solo en nueve localidades de Japón. Las jóvenes reinas invaden los nidos de una especie cercana, Temnothorax makora. Una vez dentro, eliminan a la reina huésped mediante picaduras y continúan criando a su descendencia con la ayuda de las obreras sobrevivientes de la especie anfitriona.

Entre 1978 y 2020 se recolectaron 31 colonias mixtas en Honshu y Shikoku. En todas ellas había obreras de la especie huésped, pero ninguna obrera ni macho que pudiera atribuirse a T. kinomurai. Solo se encontraron entre una y tres reinas por colonia.

Para confirmar estos hallazgos, el equipo recolectó seis colonias adicionales entre 2022 y 2024 y las mantuvo en laboratorio. De la cría emergieron 24 reinas aladas y 19 reinas sin alas. No apareció ninguna obrera ni macho.

Además, se ofreció a 43 reinas no apareadas la posibilidad de invadir colonias de la especie huésped bajo condiciones controladas. Solo siete lograron establecerse con éxito, una tasa que los autores describen como típica en especies parásitas. Los huevos no fecundados de estas reinas dieron origen exclusivamente a nuevas reinas: 41 aladas y 16 sin alas.

El equipo examinó 42 pupas para descartar la existencia de machos con apariencia similar a la de las reinas y no encontró ninguno. Tampoco halló esperma en los órganos de almacenamiento reproductivo. Las estructuras destinadas a guardar esperma eran notablemente más pequeñas que en la especie huésped y probablemente rudimentarias.

Los datos indican que la especie combina dos rasgos poco comunes: parasitismo sin obreras y partenogénesis telítoca, un tipo de reproducción en el que las hembras producen descendencia femenina a partir de huevos no fecundados.

Aunque existen hormigas parásitas sin obreras y otras que se reproducen por partenogénesis, los autores señalan que esta es la primera vez que se documenta la combinación de ambos rasgos en una misma especie.

El análisis filogenético preliminar sugiere que T. kinomurai no evolucionó directamente a partir de su especie huésped actual. En cambio, parece estar más emparentada con otra especie parásita que practica esclavismo.

Los investigadores indican que aún no se comprenden por completo las condiciones ecológicas que favorecen la pérdida de obreras. El artículo señala que en otros casos este fenómeno se asocia con cambios en los sistemas de apareamiento y con proporciones sesgadas hacia hembras.