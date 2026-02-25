Ciencia

Descubren la primera especie de hormiga sin obreras ni machos, formada solo por reinas

El insecto japonés se reproduce sin fecundación y depende de otra especie para criar a sus hijas

Por Jailine González Gómez
Investigadores documentan una hormiga parásita compuesta exclusivamente por reinas.
Investigadores documentan una hormiga parásita compuesta exclusivamente por reinas.







