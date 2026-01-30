Hormiga de 40 millones de años aparece intacta en ámbar de una colección histórica de Goethe

Un fragmento de ámbar del mar Báltico conservó la hormiga fósil mejor preservada conocida y amplió el conocimiento sobre insectos prehistóricos.

Una hormiga extinta de casi 40 millones de años fue identificada en un fragmento de ámbar con un nivel de conservación sin precedentes. El hallazgo permitió observar pelos, anatomía externa y estructuras internas del insecto. El material pertenece a una colección histórica reunida por el poeta y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe.

El espécimen corresponde a la especie Ctenobethylus goepperti. Los científicos la consideran la hormiga fósil mejor conservada documentada hasta ahora. El estado del insecto permitió análisis que usualmente no son posibles en fósiles de este tipo.

El ámbar también conservó otros organismos. En el mismo fragmento se identificaron un mosquito-hongo y una mosca negra. Este conjunto ofreció un registro poco común de especies que compartieron un entorno prehistórico.

Goethe vivió entre 1749 y 1832 y reunió cerca de 40 piezas de ámbar, en su mayoría procedentes del mar Báltico. No existen evidencias de que conociera el contenido biológico atrapado en las resinas. La colección adquirió valor científico siglos después.

Los investigadores aplicaron imágenes tridimensionales de alta resolución para estudiar el material sin dañarlo. Los análisis indicaron que el ámbar conservó la estructura biológica con una fidelidad excepcional, incluso a nivel microscópico.

Los estudios señalaron que esta hormiga obrera habitó bosques de coníferas en un clima templado cálido. La evidencia sugiere que formaba colonias extensas y se desplazaba entre árboles. Las mandíbulas robustas indicaron posibles funciones asociadas a excavar o perforar madera.

La especie mostró similitudes con la hormiga Liometopum, que aún existe. Esta relación aportó información relevante sobre la evolución y el comportamiento de los insectos durante el Cenozoico, periodo iniciado hace unos 66 millones de años.

El estudio fue publicado en la revista Scientific Reports. La investigación destacó el valor de fósiles excepcionalmente preservados como fuentes clave para comprender la historia de la vida en la Tierra, desde los primeros artrópodos hasta el surgimiento del Homo sapiens.

