Descubren la molécula que apaga las defensas contra el cáncer y explica por qué fallan algunos tratamientos

Científicos detectaron que la molécula SLAMF6 debilita células T y desarrollaron anticuerpos que restauran la respuesta antitumoral.

Un estudio de la Universidad de Montreal, en Canadá, identificó una molécula que explica por qué ciertos tratamientos contra el cáncer pierden eficacia con el tiempo. La investigación se publicó el miércoles 11 en la revista Nature y apunta a un mecanismo que bloquea la respuesta del sistema inmunológico.

El hallazgo se centra en la molécula SLAMF6, también conocida como Ly108. Esta se ubica en la superficie de las células inmunológicas tipo T. Su función limita la capacidad de estas células para atacar tumores con eficacia.

Un freno interno en las células T

Las células T son glóbulos blancos esenciales en la defensa contra el cáncer. Sin embargo, la SLAMF6 actúa como un freno interno. No requiere interacción directa con el tumor para debilitar la respuesta inmunológica.

El mecanismo opera mediante señales enviadas a la superficie de las células T. Estas señales reducen su capacidad de ataque. También disminuyen la producción de células T saludables y duraderas.

Además, la molécula acelera el proceso de exaustión inmunológica celular. Esto provoca que las células pierdan efectividad frente al cáncer.

Las inmunoterapias actuales pueden suprimir los efectos de la SLAMF6. En especial aquellas que emplean inhibidores PD1 y PDL1.

No obstante, un grupo considerable de pacientes no responde a estos tratamientos. Otros dejan de responder con el tiempo. Esta resistencia motivó la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas.

El equipo liderado por André Veillette desarrolló anticuerpos monoclonales que bloquean la interacción de la SLAMF6 consigo misma.

En pruebas con ratones, estos anticuerpos estimularon mayor activación de células T humanas. También incrementaron la producción de células inmunes resistentes.

Como resultado, se observó una reducción en la cantidad de células T en estado de exaustión. Los animales tratados mostraron respuestas antitumorales sólidas.

Los investigadores consideran que estos anticuerpos superan las herramientas actuales dirigidas a la SLAMF6. La estrategia abre la posibilidad de terapias independientes o combinadas con otros tratamientos inmunoestimulantes.

El tratamiento se perfila como opción para pacientes que ya no responden a inhibidores PD1 y PDL1.

El próximo paso será realizar ensayos clínicos de fase inicial. El objetivo es evaluar seguridad y eficacia en personas con tumores sólidos o cánceres de sangre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.