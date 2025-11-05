Ciencia

Descubren la mayor telaraña del mundo con más de 111.000 arañas en caverna oculta entre Grecia y Albania

La caverna, sin acceso a la luz, dio origen a un ecosistema que permitió la cooperación entre dos especies de arañas que viven en condiciones extremas

Por O Globo / Brasil / GDA
Una megacolonia de arañas fue hallada en una caverna de 106 m² en Europa. El descubrimiento ofrece pistas sobre la adaptación en ambientes hostiles.
Una megacolonia de arañas fue hallada en una caverna de 106 m² en Europa. El descubrimiento ofrece pistas sobre la adaptación en ambientes hostiles.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

