Ciencia

Descubren gigantescas trampas en forma de embudo usadas hace 6.000 años por pueblos de América del Sur

Estructuras de piedra con forma de embudo revelan cómo cazadores andinos atrapaban vicuñas hace 6.000 años, según hallazgo satelital en Chile

Por O Globo / Brasil / GDA
Trampas milenarias usadas para cazar vicuñas fueron halladas por satélite en Chile. Las estructuras muestran la persistencia de grupos cazadores andinos.
Trampas milenarias usadas para cazar vicuñas fueron halladas por satélite en Chile. Las estructuras muestran la persistencia de grupos cazadores andinos.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

