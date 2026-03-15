Descubren gigantesca ciudad subterránea de hormigas en Brasil: removieron 40 toneladas de tierra

Un molde con cemento permitió revelar la enorme estructura de un hormiguero en Brasil. La colonia excavó 40 toneladas de tierra para construirlo.

Científicos revelaron una impresionante estructura subterránea creada por una colonia de hormigas en Brasil. El hallazgo permitió dimensionar la complejidad de la ingeniería natural de estos insectos. La colonia abandonada ocupaba 50 metros cuadrados y alcanzaba una profundidad cercana a 8 metros, según el análisis realizado durante la producción de un documental científico.

El descubrimiento ocurrió durante el rodaje del documental Ants! Nature’s Secret Power. Los investigadores aprovecharon un hormiguero deshabitado para estudiar su arquitectura interna. El equipo realizó un molde detallado con cemento para comprender la distribución de los túneles.

Para lograrlo, los especialistas vertieron 10 toneladas de cemento líquido dentro del hormiguero. El proceso duró tres días. El objetivo consistió en permitir que el material recorriera todas las cavidades y ramificaciones del complejo subterráneo.

Después del vertido, los investigadores dedicaron varias semanas a excavar cuidadosamente el bloque solidificado. El procedimiento permitió exponer la estructura completa. El resultado mostró una construcción mucho más grande de lo esperado.

El hormiguero reveló una red compleja de túneles y cámaras. Estas cavidades cumplían funciones específicas dentro de la colonia. También existían rutas laterales que facilitaban el tránsito constante de hormigas durante sus labores.

Los científicos calcularon que la colonia movilizó cerca de 40 toneladas de tierra para construir la estructura. Según especialistas citados por el medio británico LADbible, este esfuerzo equivale a que un ser humano transporte cuatro veces su peso corporal durante un kilómetro.

La coordinación necesaria para levantar la estructura llamó la atención de los investigadores. El sistema de excavación no depende de un liderazgo central. La organización responde a una dinámica colectiva de la colonia, donde miles de insectos ejecutan tareas de manera simultánea.

El estudio también destacó la capacidad física extraordinaria de las hormigas. Cada individuo puede cargar objetos que multiplican hasta 50 veces su propio peso corporal. Además, las articulaciones de su cuello soportan presiones cercanas a 5.000 veces su masa, una adaptación clave para trabajar bajo tierra.

Los expertos analizaron también por qué el hormiguero estaba vacío. El informe citado por Unilad indicó que las colonias suelen abandonar sus asentamientos por riesgos ambientales o amenazas externas.

Entre los factores más comunes figuran depredadores que buscan larvas, así como inundaciones causadas por lluvias intensas. Estos peligros obligan a las hormigas a trasladarse a zonas más seguras.

La actividad humana cercana también puede provocar la migración de una colonia. Los insectos interpretan ciertos cambios en el entorno como señales de peligro y trasladan su comunidad hacia otro lugar.

La colonia de hormigas más grande registrada en el mundo

El Libro Guinness de los Récords registra la colonia continua más extensa conocida. Esta supercolonia se extiende por unos 6.000 kilómetros y atraviesa Italia, Francia y España.

La especie responsable es Linepithema humile, conocida como hormiga argentina. El récord se mantiene desde el 16 de enero de 2002.

Investigaciones posteriores sugieren que esta supercolonia podría ser incluso mayor. Estudios genéticos detectaron hormigas emparentadas en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Hawái y California.

Los científicos consideran que esta expansión comenzó en Sudamérica hace unos 100 años. El transporte marítimo de mercancías facilitó la dispersión de la especie hacia distintos continentes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.