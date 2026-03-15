Ciencia

Descubren gigantesca ciudad subterránea de hormigas en Brasil: removieron 40 toneladas de tierra

Un estudio reveló un enorme hormiguero subterráneo en Brasil. La colonia removió 40 toneladas de tierra y construyó una red de túneles de 50 metros cuadrados y 8 metros de profundidad

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un molde con cemento permitió revelar la enorme estructura de un hormiguero en Brasil. La colonia excavó 40 toneladas de tierra para construirlo.
Un molde con cemento permitió revelar la enorme estructura de un hormiguero en Brasil. La colonia excavó 40 toneladas de tierra para construirlo. (YouTube @ wocomoWILDLIFE/YouTube @ wocomoWILDLIFE)







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