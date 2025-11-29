Descubren estructura desconocida más allá de Neptuno que podría revelar el origen del sistema solar

Una formación inédita más allá de Neptuno podría revelar detalles clave sobre la evolución temprana del sistema solar y la órbita de Neptuno.

Un grupo de astrónomos identificó una estructura inesperada más allá de Neptuno, en el cinturón de Kuiper. Este descubrimiento abrió una nueva puerta para comprender la historia temprana del sistema solar, en especial el comportamiento de Neptuno durante su formación.

La revista New Scientist detalló que, al analizar 189 órbitas de objetos del cinturón de Kuiper, los investigadores hallaron un cúmulo compacto que se suma al ya conocido “núcleo” de esa región. A esta nueva agrupación la denominaron “núcleo interno”, debido a su ubicación más cercana al Sol y su estructura más compacta.

El núcleo principal se encuentra a aproximadamente 44 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. Este es el primer caso en que se reporta la existencia de una estructura adicional en esa zona del sistema solar.

Para refinar los datos orbitales, el equipo liderado por Amir Siraj, de la Universidad de Princeton, implementó un algoritmo de búsqueda de agrupamientos. Tras solicitarle al sistema identificar el núcleo conocido, el modelo detectó de forma sistemática otro cúmulo con órbitas circulares y alineadas con el plano del sistema solar.

Según los científicos, esta calma orbital sugiere que los objetos del núcleo interno se mantuvieron intactos desde las primeras etapas del sistema solar. Este dato podría ofrecer claves sobre cómo se formaron los planetas gigantes, cómo se desplazaron desde el interior hacia sus posiciones actuales y qué condiciones interestelares atravesó el sistema.

El investigador David Nesvorný, del Instituto de Investigación del Suroeste, explicó que este hallazgo podría ayudar a entender el proceso de migración de Neptuno. Algunos objetos del cinturón de Kuiper, como los que forman el núcleo y el núcleo interno, habrían quedado atrapados por la gravedad del planeta cuando este se movía hacia el exterior del sistema.

Se espera que el Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile, detecte miles de objetos adicionales en el cinturón de Kuiper. Esto permitiría analizar con más detalle la arquitectura de esta región y determinar si existen más estructuras desconocidas en los confines del sistema solar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.