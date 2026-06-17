Ciencia

Descubren en Papúa Nueva Guinea un extraño tiburón que ‘camina’ fuera del agua y desconcierta a los científicos

El animal nocturno mide cerca de un metro, utiliza sus aletas para caminar y representa la décima especie conocida de su género

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un análisis genético confirmó una nueva especie de tiburón andador en Papúa Nueva Guinea. El hallazgo también replantea su distribución geográfica.
Un análisis genético confirmó una nueva especie de tiburón andador en Papúa Nueva Guinea. El hallazgo también replantea su distribución geográfica. (Nesha Ichida/University of the Sunshine Coast)







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