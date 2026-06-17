Descubren en Papúa Nueva Guinea un extraño tiburón que ‘camina’ fuera del agua y desconcierta a los científicos

Un análisis genético confirmó una nueva especie de tiburón andador en Papúa Nueva Guinea. El hallazgo también replantea su distribución geográfica.

Durante una inmersión en el sudeste de Papúa Nueva Guinea, un equipo de investigadores identificó una nueva especie de tiburón capaz de desplazarse con ayuda de sus aletas pectorales y “caminar” parcialmente fuera del agua.

La especie recibió el nombre científico Hemiscyllium dudgeonae, conocido como tiburón andador de Dudgeon. Su descripción científica se publicó este martes 16 en la revista especializada Zenodo.

El nombre rinde homenaje a Christine Dudgeon, investigadora de la Universidad de Sunshine Coast, en Australia, quien localizó al ejemplar durante la expedición. La científica capturó con sus manos un individuo de aproximadamente un metro de longitud.

Un hallazgo inesperado durante una investigación

La expedición trabajaba en la bahía de Milne y en zonas de aguas poco profundas cercanas. El objetivo consistía en evaluar las amenazas y el tamaño de las poblaciones remanentes del tiburón epaulette (Hemiscyllium ocellatum), una especie que enfrenta riesgo de extinción.

Tras observar al nuevo tiburón y trasladarlo hasta la embarcación, la estudiante doctoral Jess Blakeway examinó al animal.

La investigadora detectó de inmediato diferencias en el patrón de coloración. También observó marcas blancas distribuidas a lo largo de su cuerpo marrón, características que no coincidían con otras especies conocidas del mismo grupo.

Para realizar mediciones y obtener muestras de sangre y tejido, el equipo colocó al ejemplar en un recipiente con agua de mar fresca.

Durante las dos noches siguientes, los científicos localizaron 11 individuos adicionales de la misma especie.

El análisis genético confirmó la nueva especie

Los investigadores enviaron las muestras a Australia para realizar estudios genéticos.

Según Blakeway, los resultados permitieron confirmar que se trataba de una especie completamente nueva. Además, destacó que es la primera incorporación descrita para este género desde 2013.

El tiburón recibe el nombre local kadedekedewa, una palabra del dialecto regional que puede traducirse como “tiburón-perro” o “tiburón perezoso”.

La denominación hace referencia a su desplazamiento lento y a su peculiar forma de caminar sobre cuatro apoyos.

La distribución de estos tiburones era distinta a lo que se creía

La investigación también modificó la comprensión científica sobre la distribución de los tiburones andadores.

Hasta ahora, los especialistas consideraban que cada especie permanecía separada por barreras naturales como ríos o zonas de aguas profundas.

Sin embargo, los nuevos datos indican que las áreas de distribución en el este de Papúa Nueva Guinea pueden superponerse, aunque las especies no aparecen al mismo tiempo en los mismos lugares.

Una especie que enfrenta varias amenazas

El tiburón andador de Dudgeon es la décima especie conocida dentro de su género descubierta en Papúa Nueva Guinea.

De acuerdo con la información aportada por Blakeway, cinco especies de este grupo están catalogadas como amenazadas bajo el criterio de distribución geográfica restringida de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Entre los riesgos identificados destacan su área de distribución limitada, la actividad pesquera y los efectos asociados al cambio climático.

Los científicos planean recopilar más información durante una nueva expedición programada para octubre.

Los datos servirán para apoyar la evaluación de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y determinar la categoría de conservación que corresponderá a esta nueva especie.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.