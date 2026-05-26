Ciencia

Descubren en México una nueva especie fósil de ajolote que vivió hace más de 4 millones de años

El fósil pertenece a una especie desconocida del género ‘Ambystoma’ y representa el registro más antiguo de estos anfibios en México

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Por Jailine González Gómez
Investigadores describieron un nuevo ajolote fósil hallado en Hidalgo, México, dentro de un antiguo lago del Plioceno.
Investigadores describieron un nuevo ajolote fósil hallado en Hidalgo, México, dentro de un antiguo lago del Plioceno. (Diana Guzmán-Madrid/Palaeontologia Electronica)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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