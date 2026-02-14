Ciencia

Descubren en la Amazonía de Perú una planta de la era de los dinosaurios

La Zamia urarinorum es la primera cícada adaptada a suelos permanentemente inundados y fue hallada en cuencas amazónicas de Perú

Por Damián Arroyo C.
Investigadores del IIAP y aliados internacionales reportaron en Phytotaxa una nueva especie vegetal que tolera la falta de oxígeno en humedales.
