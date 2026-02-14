Descubren en la Amazonía de Perú una planta de la era de los dinosaurios

Investigadores del IIAP y aliados internacionales reportaron en Phytotaxa una nueva especie vegetal que tolera la falta de oxígeno en humedales.

Una nueva especie vegetal adaptada a ambientes permanentemente inundables se identificó en el departamento de Loreto, en Perú. Se trata de la Zamia urarinorum, la primera cícada registrada en el mundo con capacidad para crecer en suelos saturados de agua e incluso con parte de su tallo sumergido.

El hallazgo lo informó el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente de Perú. En la investigación participaron científicos del Montgomery Botanical Center, el Grupo Internacional de Especialistas en Cícadas, el Instituto Federal de Educação de Brasil y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El estudio lo lideraron los investigadores Ricardo Zárate, Michael Calonje y Malcolm A. Jones. La investigación se publicó en febrero de este año en la revista científica Phytotaxa.

Según el IIAP, la especie se ubica en las cuencas de los ríos Tigrillo y Urituyacu, en Loreto.

Una planta de la era de los dinosaurios

La Zamia urarinorum pertenece al orden Cycadales. Este grupo vegetal se conoce como “fósil viviente” por su origen en la era de los dinosaurios.

Su principal característica es la tolerancia fisiológica a la falta de oxígeno. Esta condición le permite desarrollarse en ambientes inundables de forma permanente. A diferencia de otras especies del género Zamia, no requiere terrenos secos ni bien drenados.

El nombre de la especie rinde homenaje al pueblo indígena Urarina, que protege los territorios donde se localizaron los ejemplares.

El estudio se sustentó en trabajo de campo realizado durante el 2025 en las comunidades de Raya Yacu, Nuevo Horizonte y Puerto Rico. Durante ese periodo, los investigadores recolectaron muestras botánicas, registraron coordenadas geográficas y describieron el hábitat.

Posteriormente, el equipo contrastó la información con ejemplares de herbarios y utilizó herramientas digitales para precisar la distribución de la especie.

Características morfológicas

En el aspecto físico, la planta presenta tallos delgados y hojas largas que alcanzan hasta 2,5 metros. Sus folíolos son estrechos y dentados.

Posee conos reproductivos y semillas más pequeñas que las de sus parientes cercanos. La especie es dioica. Esto significa que existen plantas macho y hembra diferenciadas. Sus estructuras reproductivas muestran tonos entre marrón oscuro y verde amarillento.

La presencia de la Zamia urarinorum es vital para los ecosistemas de aguajales y bosques de shebonal. Estas áreas cumplen un papel clave en la regulación hídrica y el almacenamiento de carbono en la Amazonía.

No obstante, los autores advirtieron que la especie se encuentra en peligro debido a amenazas como la expansión agrícola, los derrames de petróleo y proyectos de infraestructura que ejercen presión directa sobre los humedales de Loreto.

Por ello, recomendaron su protección inmediata bajo los estándares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.