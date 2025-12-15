Ciencia

Descubren en Francia una horca del siglo XVI usada para ejecuciones durante las guerras religiosas

Hallazgo arqueológico en Grenoble reveló una horca del siglo XVI usada para ejecuciones durante las guerras religiosas en Francia, con restos humanos y datos históricos inéditos

Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos identificaron en Grenoble una horca del siglo XVI con al menos 32 osamentas, clave para entender castigos y represión religiosa en Francia.
Arqueólogos identificaron en Grenoble una horca del siglo XVI con al menos 32 osamentas, clave para entender castigos y represión religiosa en Francia. ( Anne-Gaëlle Corbara, Inrap/Anne-Gaëlle Corbara, Inrap)







