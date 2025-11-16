Descubren en China versión casi intacta del milenario ‘Libro de los Cantos’ de Confucio

Parte de la sección Daya del Shi Jing (Libro de los Cantos) escrita en pergamino. [Imagen ilustrativa]

Una tumba milenaria en China reveló más de 5.000 tiras de bambú que componen la versión más completa hasta ahora del Libro de los Cantos o Shijing, uno de los textos poéticos más antiguos del país asiático y atribuido al pensador Confucio.

La colección fue hallada en el Túmulo de Haihun, ubicado en la provincia de Jiangxi. El sitio corresponde al enterramiento de Liu He, marqués de Haihun y quien brevemente ocupó el trono durante la dinastía Han Occidental, entre los años 206 a. C. y 8 d. C.

La identificación del hallazgo la realizó el Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Jiangxi, cuyos especialistas confirmaron que las tiras de bambú estaban en un notable estado de conservación, al punto que conforman una edición prácticamente íntegra del clásico confuciano.

La colección data de entre los siglos XI y VII a. C., y representa una pieza esencial para comprender la transmisión textual de obras en la dinastía Han, período en el cual Confucio consolidó su influencia filosófica y educativa.

Un hallazgo de valor histórico y literario

Desde 2011, las excavaciones en la tumba de Liu He ya habían revelado más de 10.000 artefactos, como carruajes, instrumentos musicales y lingotes de oro. Sin embargo, el hallazgo de las tiras de bambú con los poemas del Shijing se convirtió en el descubrimiento más relevante del yacimiento.

El Shijing está compuesto por 305 poemas organizados en secciones como Poemas de los Estados, Odas Menores y Odas Mayores, los cuales reflejan aspectos rituales, políticos y sociales de la antigua China.

Medios como el Global Times informaron que las tiras recuperadas presentan daños mínimos, lo que ha permitido conservar incluso anotaciones marginales que dan cuenta de cómo se estudiaban estos textos durante la dinastía Han.

Estas anotaciones aportan pistas sobre las prácticas educativas confucianas de la época y enriquecen el conocimiento sobre la evolución de este libro clave dentro del canon cultural chino.

Proyección académica e internacional

Según expertos citados por el China Daily, el contenido permite comparaciones con versiones posteriores del Shijing, lo que podría resolver dudas textuales que han persistido por siglos entre los historiadores.

Investigadores de la Universidad de Pekín señalaron que el valor del hallazgo también reside en las anotaciones académicas que acompañan los poemas, ya que ofrecen indicios del método de enseñanza confuciano en el pasado.

El equipo arqueológico adelantó que las tiras serán digitalizadas con técnicas no invasivas y bajo un estricto control de temperatura para asegurar su conservación. El objetivo es poner el material a disposición de investigadores de todo el mundo.

El Instituto de Jiangxi anunció su intención de establecer alianzas internacionales para el estudio de las tiras y su eventual exhibición en museos. La difusión global de este hallazgo podría revalorizar el legado de Confucio en la actualidad.

