Ciencia

Descubren el truco para preparar café con leche directamente en cafetera italiana: fácil, rápido y cremoso

Este truco casero logra que el café con leche quede caliente, sin quemar la leche y sin perder tiempo usando el microondas

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Una técnica viral permite preparar café con leche caliente y cremoso usando solo una moka, sin microondas ni espumadores.
Una técnica viral permite preparar café con leche caliente y cremoso usando solo una moka, sin microondas ni espumadores. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCafé
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.