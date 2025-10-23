Ciencia

Descubren el significado de un mensaje cifrado de hace 35 años en la sede de la CIA

El código secreto de la escultura Kryptos en la CIA fue resuelto tras 35 años gracias a un hallazgo accidental en archivos del Smithsonian

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La solución del último código de Kryptos fue hallada en documentos antiguos antes de su subasta, causando tensión entre el artista y los descubridores
La solución del último código de Kryptos fue hallada en documentos antiguos antes de su subasta, causando tensión entre el artista y los descubridores (Jim Sanborn/ Wikimedia Commons /Jim Sanborn/ Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCIAKryptos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.