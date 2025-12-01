Descubren dos ejercicios que combinados logran una fuerte caída del azúcar en sangre

Yoga y caminata combinados reducen más el azúcar en sangre que hacerlos por separado, según un estudio realizado en adultos con diabetes tipo 2.

Una combinación de yoga y caminata logró reducir de forma considerable los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2, según una investigación reciente realizada en India.

El estudio publicado en Cureus incluyó a 20 adultos diagnosticados con diabetes tipo 2, quienes se encontraban bajo tratamiento con medicamentos orales. Las personas que usaban insulina quedaron excluidas.

Los participantes fueron organizados en cuatro grupos: uno practicó únicamente yoga, otro solo caminata, un tercero combinó ambas actividades, mientras que el último grupo mantuvo su rutina sin cambios.

Durante tres meses, los investigadores evaluaron indicadores como la glucosa en ayunas, la glucosa posprandial y la hemoglobina A1c, que permite calcular el promedio de azúcar en sangre a largo plazo.

El grupo que alternó yoga y caminata presentó las mayores reducciones en los niveles de azúcar, de acuerdo con los datos recopilados. Las personas que realizaron solo una de las dos actividades también mostraron mejoras, aunque en menor proporción.

El yoga redujo de forma significativa tanto la glucosa en ayunas como la posprandial. La caminata también tuvo un impacto positivo en el azúcar en ayunas y mostró mejoras en el bienestar psicológico y las relaciones sociales, según los puntajes obtenidos en la encuesta de calidad de vida aplicada al inicio y al final del estudio.

La intervención se llevó a cabo cinco veces por semana durante 12 semanas. Quienes realizaron yoga lo hicieron por 60 minutos diarios. En el caso de la caminata, las sesiones fueron de 30 minutos. El grupo combinado alternó ambas actividades en distintos días.

En todos los grupos con intervención se mantuvieron las rutinas de alimentación y medicamentos. El único cambio fue la inclusión del ejercicio.

La médica Gisella Carranza León, directora de la Clínica de Diabetes Vanderbilt Eskind, explicó que el ejercicio físico aumenta la sensibilidad a la insulina y facilita que la glucosa ingrese a las células, lo que ayuda a disminuir los niveles de azúcar en sangre.

Por su parte, el médico David Cutler destacó que cualquier forma de ejercicio puede ser beneficiosa para quienes padecen esta enfermedad crónica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.