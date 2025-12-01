Ciencia

Descubren dos ejercicios que combinados logran una fuerte caída del azúcar en sangre

Un estudio reveló que combinar dos ejercicios simples puede reducir notablemente el azúcar en sangre. Descubra cuál es la mejor rutina para controlar la diabetes

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Silvia Ureña Corrales
Yoga y caminata combinados reducen más el azúcar en sangre que hacerlos por separado, según un estudio realizado en adultos con diabetes tipo 2.
Yoga y caminata combinados reducen más el azúcar en sangre que hacerlos por separado, según un estudio realizado en adultos con diabetes tipo 2.







