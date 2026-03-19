Ciencia

Descubren conexión entre lagos de la Antártida y el mar

Un estudio internacional revela la conexión oculta entre el mar y los acuíferos de agua dulce en la isla Decepción

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Por Europa Press
Investigadores en la Antártida REMITIDA / HANDOUT por CSIC Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/3/2026
Por primera vez se describe el sistema hidrogeológico de la isla Decepción, donde el 41% de la lluvia se infiltra y alimenta lagos volcánicos conectados al mar. (CSIC/CSIC)







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