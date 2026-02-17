Delfín ‘camina’ sobre el mar en California y turistas captan escena poco común

Un delfín liso del norte sorprendió al erguirse sobre el mar en California. La conducta es poco frecuente en vida silvestre. Imagen con fines ilustrativos.

Un delfín liso del norte fue captado “caminando” sobre el mar frente a la costa de California. El inusual comportamiento sorprendió a un grupo de turistas que realizaba un recorrido de avistamiento marino.

El registro se dio durante una excursión organizada por Monterey Bay Whale Watch. En el video se observa a varios ejemplares nadando juntos. Sin embargo, solo uno adoptó una posición vertical y se impulsó con la cola sobre la superficie del agua.

La conducta es conocida como “caminata con la cola”. El animal mantuvo el cuerpo erguido durante algunos segundos. Luego repitió el movimiento ante la mirada de los visitantes.

Uno de los guías explicó que se trata de un comportamiento extremadamente raro. Según detalló, la organización lo documentó apenas en contadas ocasiones. Monterey Bay Whale Watch también indicó en sus redes sociales que este tipo de escena es poco habitual en estado silvestre.

El ejemplar corresponde a la especie Lissodelphis borealis, conocida como delfín liso del norte. Habita aguas frías del Pacífico Norte.

Quienes presencian delfines en su entorno natural suelen obtener imágenes llamativas. En Fernando de Noronha, por ejemplo, el delfín girador, de la especie Stenella longirostris, destaca por sus saltos con giros en el aire.

La habilidad de desplazarse erguido sobre la cola no es exclusiva del delfín liso del norte. En Adelaide, Australia, el delfín nariz de botella del Indo-Pacífico, de la especie Tursiops aduncus, también es conocido por ejecutar esta maniobra.

Una investigación publicada en 2018 por Whale and Dolphin Conservation y la Universidad de St Andrews analizó datos recopilados durante 30 años sobre el comportamiento de estos animales en Australia.

El estudio concluyó que una hembra llamada Billie enseñó el truco a otros individuos. Ella fue imitada por miembros del grupo. Los investigadores determinaron que este tipo de conducta puede transmitirse socialmente entre delfines.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.