Delfín ‘camina’ sobre el mar en California y turistas captan escena poco común

Turistas registraron en la costa de California un comportamiento casi nunca visto en estado silvestre: un delfín que se impulsa en vertical sobre el agua

Por O Globo / Brasil / GDA
Un delfín liso del norte sorprendió al erguirse sobre el mar en California. La conducta es poco frecuente en vida silvestre. Imagen con fines ilustrativos.
Un delfín liso del norte sorprendió al erguirse sobre el mar en California. La conducta es poco frecuente en vida silvestre. Imagen con fines ilustrativos. (Canva /Canva)







