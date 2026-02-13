Ciencia

Video capta a los ‘delfines panda’ en Islas Malvinas y deja imágenes poco comunes

Cuatro delfines aparecieron a pocos metros de un turista en la isla Saunders, el inesperado encuentro quedó grabado en video

Por O Globo / Brasil / GDA
Las imágenes revelan a una especie de cetáceo poco vista, ágil y de hábitat aislado, que enfrenta riesgos por redes de pesca.
Las imágenes revelan a una especie de cetáceo poco vista, ágil y de hábitat aislado, que enfrenta riesgos por redes de pesca. (Screenshot Facebook @Rich Brand/Screenshot Facebook @Rich Brand)







