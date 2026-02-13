Video capta a los ‘delfines panda’ en Islas Malvinas y deja imágenes poco comunes

Las imágenes revelan a una especie de cetáceo poco vista, ágil y de hábitat aislado, que enfrenta riesgos por redes de pesca.

Un video grabado en las Islas Malvinas mostró a cuatro ejemplares de los llamados delfines panda mientras nadaban y saltaban cerca de la costa. La escena ocurrió en aguas poco profundas de la isla Saunders y llamó la atención por la cercanía de los animales con el observador.

El registro lo captó Rich Brand, integrante de los equipos de excursiones Albatros Expeditions y Polar Latitudes en la región polar. El turista logró filmar a los cetáceos cuando se desplazaban con rapidez alrededor del sitio donde se encontraba.

En las imágenes se observa a los delfines acercarse sin mostrar señales de temor. Según relató Brand al sitio SWNS, tomó su celular apenas los vio aproximarse. Indicó que los animales mostraron un comportamiento curioso y juguetón. Añadió que siempre resulta un privilegio observar fauna silvestre en su entorno natural.

Una especie pequeña y difícil de ver

Los conocidos como delfines panda pertenecen a la especie Cephalorhynchus commersonii, también llamados delfines de Commerson. Son considerados uno de los cetáceos más pequeños del mundo.

Alcanzan una longitud promedio de 1,5 metros. Su característica más llamativa es el patrón de color blanco y negro en el torso, rasgo que originó su apodo.

Habitan en aguas frías del sur de América del Sur. Se distribuyen en zonas cercanas a Argentina, Chile y las Islas Malvinas.

Existe una subespecie denominada Cephalorhynchus commersonii kerguelenensis. Esta variante vive frente a las costas de las islas Kerguelen en el sur del océano Índico. La razón por la cual poblaciones emparentadas se encuentran tan alejadas entre sí aún no cuenta con explicación definitiva.

Comportamiento ágil y caza nocturna

El hábitat aislado y el nado veloz dificultan su observación. Se desplazan de forma ágil y pueden nadar incluso boca abajo cuando cazan.

De acuerdo con el sitio especializado Oceanwide, estos delfines suelen cazar durante la noche. Utilizan la ecolocalización para ubicar a sus presas. En ocasiones nadan invertidos para mejorar la visualización. Cuando actúan en grupo, rodean a los peces para facilitar la captura.

La especie figura en la categoría de “poco preocupante” dentro de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, enfrenta amenazas.

Entre los principales riesgos se encuentra la captura accidental en redes de pesca. A pesar de su comportamiento curioso y cercano a las personas, continúan expuestos a esa práctica en distintas zonas de su distribución.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.