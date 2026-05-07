Ciencia

David Attenborough, ícono de la defensa de la naturaleza, cumple 100 años

Pocas personas han hecho más trabajo por difundir el conocimiento sobre la naturaleza; David Attenborough continúa realizando documentales sobre el tema.

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Por AFP
David Attenborough celebra 100 años.
David Attenborough celebra 100 años. (MANDEL NGAN/AFP)







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