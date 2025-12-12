¿Cuántos edificios hay en el mundo? Un nuevo mapa 3D da la respuesta

Un mapa 3D calculó la cantidad total de edificios del mundo y ofrece datos clave sobre urbanismo y cambio climático.

Un mapa digital en 3D ha identificado 2,75 mil millones de edificios en todo el planeta. La herramienta, llamada GlobalBuildingAtlas, fue elaborada por especialistas de la Universidad Técnica de Múnich (TUM), en Alemania, a partir de imágenes satelitales captadas en 2019.

Esta representación tridimensional permite observar áreas del mundo que hasta ahora habían sido poco consideradas en los mapas globales, como América del Sur, África y zonas rurales.

El estudio fue publicado el 1.º de diciembre en la revista científica Earth System Science Data. La investigación fue liderada por Xiaoxiang Zhu, experta en Ciencias de Datos, con el objetivo de mejorar el entendimiento sobre cómo se organiza el ambiente urbano a nivel global.

La resolución del mapa es 30 veces superior a estudios previos que estimaban unos 1.700 millones de edificios en todo el mundo. El nuevo modelo digital ofrece detalles sobre la altura, volumen y densidad de las estructuras mediante un sistema tridimensional llamado LoD1, el cual cubre un 97% de los edificios con una precisión de 3x3 metros.

Además de mostrar la cantidad y distribución de edificios, el mapa ofrece herramientas para analizar la expansión urbana, la infraestructura y su relación con las emisiones de CO2. De esta forma, los investigadores esperan que sirva como una base para medir el impacto de las construcciones en el cambio climático.

Otro de los aportes destacados es que el atlas facilita la identificación de zonas vulnerables ante desastres naturales, como terremotos o inundaciones, lo que permitiría prevenir daños futuros. También ofrece información valiosa sobre la disponibilidad de espacios verdes en ciudades densamente pobladas.

El GlobalBuildingAtlas también introdujo un nuevo indicador llamado volumen de construcción per cápita, el cual compara la cantidad de masa edificada con la población de cada región.

Los científicos señalaron que este indicador puede apoyar el desarrollo urbano sostenible y mejorar la planificación de viviendas, escuelas y hospitales, especialmente en comunidades históricamente marginadas.

El modelo en 3D ofrece una visión más precisa de la urbanización y permite analizar fenómenos como la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva espacial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.