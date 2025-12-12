Ciencia

¿Cuántos edificios hay en el mundo? Un nuevo mapa 3D da la respuesta

Descubra cómo un nuevo mapa 3D logró contar todos los edificios del planeta y qué revelan sus datos sobre urbanismo, clima y desigualdad global

Por O Globo / Brasil / GDA
Un mapa 3D calculó la cantidad total de edificios del mundo y ofrece datos clave sobre urbanismo y cambio climático.
Un mapa 3D calculó la cantidad total de edificios del mundo y ofrece datos clave sobre urbanismo y cambio climático. ( Zhu et al./ESSD)







notas iaSUCEdificiosArquitectura
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

