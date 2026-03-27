Ciencia

¿Cuánto tarda la musculación en dar resultados? Esto dicen expertos sobre peso, metabolismo y constancia

El tiempo para notar cambios físicos depende del peso corporal, la constancia en el ejercicio y factores como el metabolismo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Resultados de la musculación pueden aparecer desde dos semanas. El progreso depende del peso, el entrenamiento y la alimentación.
Resultados de la musculación pueden aparecer desde dos semanas. El progreso depende del peso, el entrenamiento y la alimentación. (Canva stock/Astarot de Getty Images/ElenaMist de Getty Images)







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