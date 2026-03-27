¿Cuánto tarda la musculación en dar resultados? Esto dicen expertos sobre peso, metabolismo y constancia

Resultados de la musculación pueden aparecer desde dos semanas. El progreso depende del peso, el entrenamiento y la alimentación.

La musculación y el ejercicio físico no generan cambios inmediatos. Muchas personas abandonan el entrenamiento por falta de paciencia. Los resultados requieren tiempo y constancia.

Un especialista en fisioterapia, John Gallucci Jr., indicó que las personas con sobrepeso u obesidad pueden notar cambios en unas dos semanas. Esto ocurre si realizan ejercicio entre 30 y 40 minutos al día. También deben mantener una dieta balanceada y buena hidratación.

Las personas más delgadas tardan cerca de cuatro semanas en observar resultados. Quienes tienen un peso saludable o bajo pueden usar el ejercicio aeróbico para mantener su condición física.

El especialista explicó que el peso corporal influye en la quema de calorías. Las personas con más peso requieren más energía para funcionar. Por esa razón, tienden a quemar más calorías que alguien más delgado con el mismo nivel de ejercicio.

También existe una diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres suelen bajar de peso más rápido. Esto se relaciona con un metabolismo más alto y una mayor proporción de músculo frente a grasa.

El aumento de la actividad aeróbica eleva la frecuencia cardíaca. Esto acelera el metabolismo. Como resultado, el cuerpo procesa los alimentos con mayor rapidez y reduce la acumulación de grasa.

Levantamiento de peso y ganancia muscular

En el caso del entrenamiento con pesas, los resultados tardan más. Se estima que el aumento de masa muscular aparece entre cinco y seis semanas. Esto se logra con sesiones diarias de 30 minutos.

Es clave aumentar de forma progresiva el peso utilizado. El cuerpo necesita un estímulo constante para desarrollar músculo.

Los cambios físicos se perciben primero en zonas como muslos y pantorrillas. Los músculos se vuelven más firmes y tonificados con la repetición del ejercicio.

Un estudio de 2020 señaló que un adulto puede ganar entre 0,5 kg y 1 kg de músculo por mes. Esto ocurre con entrenamiento constante, buena alimentación y adecuada hidratación.

En el caso de las mujeres, el crecimiento muscular no es tan visible como en los hombres. Sin embargo, pueden alcanzar ganancias similares con disciplina.

Recomendaciones para iniciar

Para quienes inician en el ejercicio aeróbico, se recomienda empezar de forma gradual. Puede iniciar con sesiones de 15 a 20 minutos al día. Luego puede aumentar hasta 30 o 40 minutos.

En el entrenamiento de fuerza, el descanso es esencial. Las fibras musculares necesitan tiempo para recuperarse. El exceso de carga puede provocar lesiones y afectar el progreso.

Se recomienda dejar al menos un día de descanso para cada grupo muscular trabajado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.