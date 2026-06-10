Ciencia

¿Cuánto es 100 – 50 ÷ 5 × 2? El cálculo matemático que parece fácil, pero confunde a miles de personas

Una operación que parece elemental generó cientos de respuestas distintas en redes sociales

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Por La Nación / Argentina / GDA
La operación 100 – 50 ÷ 5 × 2 genera debate en redes sociales y pone a prueba la capacidad para aplicar correctamente las reglas matemáticas.
La operación 100 – 50 ÷ 5 × 2 genera debate en redes sociales y pone a prueba la capacidad para aplicar correctamente las reglas matemáticas. (ChatGPT /Generada con IA)







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