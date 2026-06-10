¿Cuánto es 100 – 50 ÷ 5 × 2? El cálculo matemático que parece fácil, pero confunde a miles de personas

La operación 100 – 50 ÷ 5 × 2 genera debate en redes sociales y pone a prueba la capacidad para aplicar correctamente las reglas matemáticas.

Un desafío matemático volvió a generar debate en redes sociales. La operación parece sencilla a primera vista. Sin embargo, muchas personas llegan a resultados distintos por no aplicar correctamente la jerarquía de operaciones.

El ejercicio plantea la siguiente cuenta:

100 – 50 ÷ 5 × 2 = ?

La dinámica propone resolverla en menos de 30 segundos. Aunque la expresión contiene únicamente operaciones básicas, el resultado suele provocar confusión entre quienes realizan la resta antes de tiempo.

La clave está en la jerarquía de operaciones

Para encontrar la respuesta correcta es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que establece el orden para resolver operaciones matemáticas mixtas.

La secuencia es la siguiente:

Paréntesis

Exponentes

Multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha

Sumas y restas de izquierda a derecha

Cuando este orden no se respeta, el resultado final cambia y se producen errores.

Paso a paso para resolver el cálculo

La operación correcta inicia con la división:

50 ÷ 5 = 10

Luego corresponde la multiplicación:

10 × 2 = 20

Una vez completadas esas operaciones, se realiza la resta:

100 – 20 = 80

Por lo tanto, el resultado correcto es 80.

El error más frecuente consiste en efectuar la resta antes de completar las divisiones y multiplicaciones.

¿Por qué estos retos captan tanta atención?

Los desafíos matemáticos suelen ganar popularidad porque ponen a prueba la rapidez mental y la capacidad para aplicar conceptos básicos que muchas personas aprendieron en la escuela.

Además, generan discusión debido a que un pequeño descuido en el orden de las operaciones puede llevar a respuestas incorrectas.

Los beneficios de practicar cálculos mentales

Más allá del entretenimiento, los ejercicios matemáticos aportan beneficios para el funcionamiento cognitivo.

Un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, señaló que la práctica de cálculos matemáticos influye en la toma de decisiones y activa áreas del cerebro vinculadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

Entre los beneficios identificados destacan:

Mayor concentración

Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida. Esta práctica ayuda a mantener el enfoque durante periodos más largos.

Estimulación cerebral

Los cálculos activan distintas zonas del cerebro. Esto favorece la flexibilidad cognitiva y fortalece las conexiones neuronales.

Más agilidad mental

La práctica constante permite procesar información con mayor rapidez. También favorece la toma de decisiones en actividades cotidianas.

Fortalecimiento de la memoria

Los ejercicios mentales refuerzan la memoria de trabajo. Esto facilita retener y manipular información de manera eficiente.

Desarrollo del pensamiento lógico

La resolución de operaciones matemáticas impulsa un enfoque estructurado para enfrentar problemas en distintos ámbitos.

Apoyo a la salud cognitiva

Diversas investigaciones sugieren que la actividad mental frecuente puede contribuir a retrasar el deterioro cognitivo asociado con la edad y ayudar en la prevención de enfermedades como el Alzheimer y otras formas de demencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.