Ciencia

¿Cuánto es (90 + 2 x 5) - (500 ÷ 5)? El cálculo matemático que confunde a la mayoría, pero puede resolverse fácil

El orden de las operaciones marca la diferencia en este ejercicio que parece sencillo, pero que genera confusión en redes sociales

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Por Damián Arroyo C.
El cálculo se viralizó por un error común. Aprenda a resolverlo correctamente y entienda por qué muchos fallan en el intento.
El cálculo se viralizó por un error común. Aprenda a resolverlo correctamente y entienda por qué muchos fallan en el intento. (ChatGPT/Generado con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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