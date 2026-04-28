Ciencia

¿Cuántas veces debe comer su mascota al día? Guía clave para perros y gatos según su edad

La frecuencia de alimentación en mascotas varía según edad, salud y hábitos, con diferencias claras entre perros y gatos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Veterinarios explican cuántas veces deben comer perros y gatos y por qué la edad y salud definen su dieta diaria.
Veterinarios explican cuántas veces deben comer perros y gatos y por qué la edad y salud definen su dieta diaria. (Canva Stock/Olga y Aliaksandrbarysenka de Canva)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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