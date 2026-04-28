¿Cuántas veces debe comer su mascota al día? Guía clave para perros y gatos según su edad

Veterinarios explican cuántas veces deben comer perros y gatos y por qué la edad y salud definen su dieta diaria.

La frecuencia con la que perros y gatos deben alimentarse no sigue una regla única. Factores como la edad, la condición física y los hábitos influyen en cada caso. Así lo indican recomendaciones veterinarias.

La alimentación es un pilar en el cuidado de las mascotas. Una de las dudas más comunes se relaciona con cuántas veces deben comer al día. El médico veterinario Carlos Cifuentes, del Pet Food Institute, explicó que no existe una fórmula general. Cada animal tiene necesidades específicas.

En los perros, la frecuencia cambia según la etapa de vida. Los cachorros necesitan entre tres y cuatro comidas diarias. Este esquema cubre sus requerimientos nutricionales y evita descensos en los niveles de azúcar.

En la etapa adulta, la mayoría de los perros requiere dos raciones al día. En animales mayores, el patrón varía. Algunos mantienen la misma rutina. Otros necesitan porciones más pequeñas en varios momentos para facilitar la digestión.

Alimentación en gatos según su edad

En los gatos, el comportamiento alimentario es distinto. El especialista indicó que los felinos suelen consumir pequeñas cantidades varias veces durante el día.

Los gatitos deben recibir al menos tres comidas diarias. En gatos adultos, el alimento puede permanecer disponible durante el día si no existe sobrepeso. También se pueden ofrecer raciones controladas dos o tres veces diarias.

En gatos mayores o con condiciones médicas, la recomendación es fraccionar más las porciones. Este manejo requiere supervisión veterinaria.

Claves para una alimentación adecuada

Más allá de la frecuencia, los expertos resaltan la importancia de la regularidad en horarios y el control de porciones. Observar cambios en el apetito resulta clave. Restos de comida o señales de hambre pueden indicar ajustes necesarios en la dieta.

El Pet Food Institute advirtió que perros y gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales para mantener su salud. Una dieta basada solo en sobras o preparaciones caseras puede no cubrir estos requerimientos.

Los especialistas coinciden en que cada mascota requiere una evaluación individual. La recomendación es acudir a un veterinario para definir cantidad, frecuencia y tipo de alimento según sus necesidades.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.