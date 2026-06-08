Ciencia

¿Cuántas veces al día debe comer su perro o gato? Veterinarios explican la clave para evitar errores comunes

Veterinarios explican cuántas veces al día deben comer perros y gatos según su edad, condición física y necesidades nutricionales para mantener una buena salud

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Cachorros, perros adultos, gatitos y felinos mayores requieren rutinas distintas. Conozca las recomendaciones de especialistas.
Cachorros, perros adultos, gatitos y felinos mayores requieren rutinas distintas. Conozca las recomendaciones de especialistas. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

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