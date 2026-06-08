¿Cuántas veces al día debe comer su perro o gato? Veterinarios explican la clave para evitar errores comunes

La cantidad de veces que un perro o un gato debe comer al día no responde a una regla universal. La edad, el estado físico y los hábitos de cada animal influyen en la frecuencia adecuada de alimentación, según expertos en salud animal.

Carlos Cifuentes, médico veterinario del Pet Food Institute, explicó que cada mascota tiene requerimientos específicos. Por esa razón, no existe una fórmula única que funcione para todos los casos.

¿Cuántas veces debe comer un perro?

En los perros, la frecuencia de alimentación cambia conforme avanzan las etapas de vida.

Los cachorros requieren entre tres y cuatro comidas al día. Este esquema ayuda a cubrir sus necesidades nutricionales durante el crecimiento y reduce el riesgo de descensos en los niveles de azúcar.

En la etapa adulta, dos raciones diarias suelen ser suficientes para la mayoría de los perros.

En los perros mayores, la rutina puede variar. Algunos mantienen dos comidas al día. Otros necesitan porciones más pequeñas repartidas en varios momentos para facilitar la digestión.

¿Cuántas veces debe comer un gato?

Los gatos presentan un comportamiento alimentario distinto. Según Cifuentes, los felinos suelen consumir pequeñas cantidades de alimento varias veces durante el día.

Las recomendaciones generales son las siguientes:

Gatitos: al menos tres comidas diarias.

al menos tres comidas diarias. Gatos adultos: alimento disponible durante el día si no presentan tendencia al sobrepeso o raciones controladas dos o tres veces al día.

alimento disponible durante el día si no presentan tendencia al sobrepeso o raciones controladas dos o tres veces al día. Gatos mayores o con enfermedades: porciones más pequeñas distribuidas durante la jornada bajo supervisión veterinaria.

La importancia de los horarios y las porciones

Los especialistas destacan que no solo importa el número de comidas.

La regularidad de los horarios y el control de las porciones forman parte de un manejo alimentario adecuado.

También recomiendan vigilar cambios en el apetito, restos frecuentes de comida o señales persistentes de hambre. Estas conductas pueden indicar la necesidad de ajustar el plan de alimentación.

El Pet Food Institute recordó que perros y gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales para mantener una buena salud.

La entidad advirtió que una alimentación basada únicamente en sobras o preparaciones caseras podría no aportar todos los requerimientos nutricionales necesarios.

Los especialistas coinciden en que cada mascota necesita una evaluación individual para determinar la cantidad, la frecuencia y el tipo de alimento más apropiados.

Por esa razón, recomiendan consultar con un veterinario antes de realizar cambios importantes en la alimentación de perros o gatos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.