Ciencia

Cuántas horas se puede dejar a un perro solo en casa: expertos revelan el límite recomendado

La edad, el nivel de energía y las necesidades de cada perro determinan cuánto tiempo puede permanecer sin compañía humana

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Por La Nación / Argentina / GDA
Veterinarios alertan que dejar solo a un perro durante muchas horas puede provocar ansiedad, estrés y problemas de conducta. Fuente de estilo consultada:
Veterinarios alertan que dejar solo a un perro durante muchas horas puede provocar ansiedad, estrés y problemas de conducta. (ChatGPT/Generada con IA)







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