¿Cuántas horas puede quedarse un perro solo en casa? El límite cambia según su edad y podría afectar su salud

Veterinarios advierten que dejar a un perro solo demasiadas horas puede generar ansiedad, estrés y problemas de comportamiento.

Los perros son una de las mascotas con mayor dependencia de la interacción humana. A diferencia de otros animales domésticos como los gatos, requieren más actividad, compañía y estimulación para mantener un equilibrio físico y emocional.

Las obligaciones laborales, reuniones y viajes suelen generar una pregunta frecuente entre quienes tienen mascotas: cuánto tiempo puede permanecer un perro solo sin afectar su bienestar.

Veterinarios y especialistas en comportamiento animal explican que no existe una única respuesta. La cantidad de horas recomendadas depende de factores como la edad, la raza, el nivel de energía y las necesidades particulares de cada animal.

Incluso algunas legislaciones empezaron a establecer parámetros sobre este tema. La Ley de Bienestar Animal aprobada en España durante 2023 indicó que los perros no deberían permanecer sin supervisión humana más de 24 horas seguidas. La normativa señala que exceder ese periodo podría interpretarse como una situación de abandono.

Aunque esa legislación no aplica en otros países, varios especialistas consideran que sirve como referencia sobre la importancia del bienestar animal y del cuidado responsable.

¿Cuántas horas puede permanecer solo un perro según su edad?

La edad es uno de los factores que más influye al determinar cuánto tiempo puede quedarse un perro solo en casa.

Cachorros

Los perros menores de cinco meses requieren vigilancia constante. Los veterinarios recomiendan que permanezcan solos un máximo de dos horas seguidas.

Durante esa etapa todavía no controlan completamente sus necesidades fisiológicas. También presentan mayor riesgo de desarrollar ansiedad por separación.

Los especialistas recomiendan mantenerlos en un espacio seguro con agua, alimento y una cama cómoda.

Perros adultos

Un perro adulto saludable, que ya realizó actividad física y tiene sus necesidades cubiertas, puede tolerar entre seis y ocho horas de soledad.

La especialista Alexandra Bassett explicó al portal The Dog People que ese tiempo puede resultar manejable. Sin embargo, aclaró que no debería convertirse en una rutina diaria permanente.

Los expertos recuerdan que los perros son animales altamente sociables y que la falta constante de interacción puede alterar su comportamiento.

Perros mayores

En los perros de edad avanzada, el tiempo recomendado vuelve a disminuir.

Los veterinarios sugieren no superar seis horas sin supervisión. Muchos animales mayores necesitan salir con más frecuencia. Otros requieren medicamentos o desarrollan ansiedad con mayor facilidad.

¿Qué ocurre cuando un perro pasa demasiadas horas solo?

La soledad prolongada puede provocar efectos físicos y emocionales.

Entre las consecuencias más frecuentes aparecen:

Ansiedad

Estrés

Conductas destructivas

Ladridos excesivos

Depresión

Agresividad

Muchos perros también empiezan a romper muebles, morder objetos o hacer sus necesidades dentro de la vivienda debido al aburrimiento o la falta de estímulos.

Los especialistas señalan que los perros son animales sociales y perciben rápidamente la ausencia prolongada de compañía.

Otro aspecto importante es el nivel de energía. Las necesidades cambian según la raza y el temperamento.

Alexandra Bassett indicó que una referencia útil consiste en observar la energía que posee el animal. Algunas razas como el labrador retriever necesitan más ejercicio y actividades diarias. Otras como el bulldog suelen requerir menos intensidad física.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.