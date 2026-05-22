Ciencia

¿Cuántas horas puede quedarse un perro solo en casa? El límite cambia según su edad y podría afectar su salud

Cachorros, adultos y perros mayores tienen necesidades distintas. Especialistas explican cuánto tiempo pueden permanecer solos

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Por La Nación / Argentina / GDA
Veterinarios advierten que dejar a un perro solo demasiadas horas puede generar ansiedad, estrés y problemas de comportamiento.
Veterinarios advierten que dejar a un perro solo demasiadas horas puede generar ansiedad, estrés y problemas de comportamiento. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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