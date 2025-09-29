¿Cuándo será la Luna llena de octubre?

La Luna llena de octubre 2025 se verá el lunes 6 a las 9:47 p. m., de acuerdo con la información publicada por el portal Time and Date.
Esta fase, conocida como plenilunio, corresponde al momento en que el satélite alcanza su punto más brillante y visible desde la Tierra.
No abarca todo el día, sino que ocurre en un instante preciso, definido por la posición relativa entre la Luna, el Sol y la Tierra.
LEA MÁS: Calendario lunar octubre 2025: fechas clave y guía para observar cada cambio del satélite
La Luna llena forma parte de un ciclo lunar de aproximadamente 28 días, en el que también se presentan las otras tres fases: cuarto menguante, Luna nueva y cuarto creciente.
En octubre, estas fases ocurren en las siguientes fechas:
- Lunes 13 de octubre: cuarto menguante a las 12:12 p. m.
- Martes 21 de octubre: Luna nueva a las 6:25 a. m.
- Miércoles 29 de octubre: cuarto creciente a las 10:20 a. m.
LEA MÁS: Hallan cráneo de más de 900.000 años que podría cambiar la teoría de la evolución humana