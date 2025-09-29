Ciencia

¿Cuándo será la Luna llena de octubre?

El plenilunio de octubre se verá a las 9:47 p. m. del lunes 6 y marcará la fase más brillante del ciclo lunar

Por Damián Arroyo C.
La Luna llena de octubre se verá el lunes 6 a las 9:47 p. m., según datos de Time and Date.
La Luna llena de octubre se verá el lunes 6 a las 9:47 p. m., según datos de Time and Date.







